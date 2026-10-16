El CPEM N.º 58 realiza su muestra escolar anual con la participación de 530 estudiantes

Participan los alumnos y alumnas de primer año hasta quinto años

La institución educativa lleva a cabo la exposición de los trabajos integrales realizados durante el ciclo lectivo por el alumnado de primero a quinto año. La jornada se desarrolla durante este viernes en ambos turnos.

La directora del CPEM N.º 58, Graciela Molina, informó sobre el inicio de la exposición anual que reúne las producciones elaboradas a lo largo del año lectivo por estudiantes del ciclo básico (primero y segundo año), interciclo (tercer año) y ciclo superior (cuarto y quinto año). Las tareas presentadas responden a un esquema de trabajo por áreas pedagógicas coordinado entre los distintos docentes de la institución.

El establecimiento cuenta actualmente con una matrícula de aproximadamente 530 estudiantes. En la actualidad, el ciclo básico cursa en el turno mañana y el ciclo superior en el turno tarde, a excepción de dos secciones de primer año. Desde la dirección señalaron que trabajan en la posibilidad de ofrecer la trayectoria completa de primero a quinto año en ambos turnos a partir del próximo ciclo lectivo, con el objetivo de resolver dificultades de horario en el alumnado.