¿Disfrutas el solcito? Durará un poco más pero alertan por tormentas fuertes y piden limpiar canaletas y techos

Después de varios días, volvería un poco el sol y es tiempo de limpiar canaletas y techos

Aunque el jueves por la noche volvió a llover, en estos días habrá posibilidad de que cedan un poco las precipitaciones durante viernes y sábado. Y desde el domingo vuelven las precipitaciones.

Ante la posibilidad de fuertes lluvias, desde la Municipalidad de Cutral Co y Protección Civil compartieron una serie de recomendaciones para prevenir filtraciones, anegamientos y daños en las viviendas.

Se recomendó revisar el estado de techos y membranas, mantener limpios los desagües y canaletas, y asegurar los elementos que puedan desprenderse son algunas de las medidas que podemos tomar para proteger nuestros hogares.

Estas tareas deben realizarse con anticipación y siempre en condiciones seguras, no cuando la filtración es evidente y ya comenzó la tormenta. Como se explicó en una nota anterior, este fenómeno climático conocido como El Niño persistirá en los próximos meses.

Además es probable que el tránsito por calles de tierra se dificulte también, porque será complicado realizar mantenimiento cuando la lluvia regresa constantemente. Así que es mejor prever esta situación.

📞 Ante cualquier emergencia, comunicate con:

🔹 Protección Civil: 103

🔹 Bomberos: 100

🔹 Emergencias médicas: 107

🔹 Policía: 101