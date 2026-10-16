Cierran otra vez el paso por Arroyo Carranza, en la ruta 5 hacia Rincón de los Sauces

El agua volvió a desbordar el terraplen que se había construido para habilitar el tránsito

Desde la madrugada está cerrado el paso debido a otro golpe de agua que impide el tránsito. Se había construido un terraplen para coordinar el paso por un solo carril, que funcionó por dos días.

A través de un canal de difusión se informó, hoy viernes 16 de octubre a la 6 am que, debido al incremento del caudal del Arroyo Carranza y la consecuente afectación del desvío provisorio, se procedió a la interrupción total de la circulación desde el momento de este comunicado.

“Se solicita a los usuarios respetar la señalización y las indicaciones del personal de obra, evitando acercarse o intentar cruzar el sector afectado”, expresaron desde la empresa que está realizando la obra para impedir estos cortes. La restitución del tránsito estará sujeta a las condiciones del arroyo y a la verificación de la seguridad y transitabilidad del desvío.

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