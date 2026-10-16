Avanzan los trabajos de reacondicionamiento en el campo de juego de Alianza

La Comisión Directiva lleva adelante un plan de obras centrado en el reacondicionamiento del campo de juego del estadio Álvaro Pedro Ducas. Las tareas tienen como objetivo mejorar las condiciones del terreno y poner en valor las instalaciones de la institución.
Desde la conducción del club destacaron la colaboración brindada por la Municipalidad de Cutral Co para la ejecución de los trabajos en el predio. Asimismo, señalaron que las labores buscan mantener la infraestructura del estadio Coloso del Ruca Quimey en condiciones para la actividad deportiva.