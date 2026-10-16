Añelo no suspende la Fiesta de los Productores a pesar de la tormenta que afectó la localidad

El intendente Fernando Banderet grabó un video desde el predio donde se va a realizar la fiesta e invitó a la comunidad local y de ciudades vecinas a llegar hasta el festejo.
Como se había informado, hoy viernes y mañana sábado se realizará la V Fiesta provincial de los Productores, que tiene la presencia de varios números nacionales.
Banderet grabó desde el escenario que está montado y confirmó la realización de la fiesta, que tiene previsto su inicio a las 20 h tanto el viernes como el sábado. Los números principales comienzan a las 22.30 y se extenderán hasta la madrugada. El domingo se realizarán las actividades tradicionalistas.
El pronóstico para Añelo indica probabilidad de lluvia aislada para el viernes, con una temperatura máxima de 18 grados mientras que el sábado y domingo no hay pronóstico de lluvia.