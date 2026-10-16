Analizan la factibilidad de un proyecto para recuperar litio a partir de aguas de formación en Vaca Muerta

El concejal Plinio Rubilar impulsa un proyecto de comunicación, para declarar a la zona como polo de innovación de recuperación de minerales estratégicos.

El concejal Plinio Rubilar impulsa un proyecto de comunicación, presentado el pasado 6 de mayo, para declarar a la zona como polo de innovación de recuperación de minerales estratégicos, enfocado en la extracción de litio. La iniciativa se encuentra actualmente en estudio en comisión para determinar la viabilidad técnica y económica del proceso.

Según detalló el edil, la concentración de litio en el agua de formación local es baja en comparación con los yacimientos del norte del país, donde la extracción se efectúa en salares de alta salinidad. Asimismo, la extensión de la formación Vaca Muerta —estimada entre 30.000 y 35.000 kilómetros cuadrados— implica elevados costos de traslado del insumo líquido hacia una eventual planta de tratamiento, aspecto que motiva los estudios de prefactibilidad.

De resultar viable el proyecto y confirmarse el interés de empresas en el procesamiento de los minerales primarios y secundarios, la propuesta contempla la instalación de la planta de tratamiento en la zona de Cutral Co o Plaza Huincul para generar puestos de trabajo locales.

Remisión a autoridades provinciales y plazos legislativos En el marco del trámite legislativo, se enviarán copias del proyecto al ministro de Energía y Recursos Naturales de Neuquén, Gustavo Medele; al secretario de Estado de Minería, Pedro Tiberi; y al gobernador de la provincia, Rolando Figueroa. Desde el cuerpo deliberativo proyectan continuar con el debate en comisión para llevar la iniciativa a tratamiento antes de fin de año.