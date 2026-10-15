Victoria de Alianza frente a Los Canales por Copa Neuquén

Y vuelve a ser lider en solitario de su zona

El equipo de Cutral Co se quedó con los tres puntos en Plottier y se mantiene como único líder de su grupo. Fue victoria por 3 a 0 y tuvo la vuelta de Joaquín Rikemberg a los convocados.

El conjunto local incomodó en los primeros minutos a Alianza presionando alto, ambos equipos estaban imprecisos de la mitad del terreno de juego en adelante y no había ocasiones claras de gol.

Mediando el primer tiempo, una buena jugada colectiva de Alianza encontró en los pies de Bautitas Monteseirin el primer gol. Alianza mejoró y con la ventaja en el marcador logró dominar más la pelota. Antes de que se cumplieran los primeros cuarenta y cinco minutos de la primera mitad, Alejandro Diaz marcó el 2 a 0 para Alianza con un lindo remate cruzado.

El segundo tiempo tuvo muchas más emociones, Alianza controló la pelota sin que su rival pudiera presionar la salida. La visita tuvo ocasiones claras para ampliar el marcador pero no fue tan efectivo como en el primer tiempo.

Antes del tercer gol de Alianza se fue expulsado en Los Canales el jugador Maripil por doble tarjeta amarilla, la primera por una fuerte entrada sobre Zárate y la segunda por algo que le dijo a la jueza de línea.

Con un hombre más, Alianza aprovechó los espacios y con una buena jugada por izquierda encontraron a Alejandro Diaz nuevamente dentro del área para marcar el 3 a 0 final. Cuando Los Canales se disponía a sacar del medio, se fue expulsado el jugador Castro, también por algo que dijo y que el árbitro escucho.

Además de la victoria importante para Alianza la otra gran noticia que tuvo el equipo de Cutral Co fue la vuelta de Joaquín Rikemberg a sumar minutos luego de su lesión hace un poco más de mes.

Alianza lidera su grupo con 7 puntos, segundo se ubica Bicicross con 5 puntos, tercero se encuentra Unión Vecinal con 3 puntos y cierran Los Canales con 1 punto.