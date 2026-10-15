Neuquén Vive: reafirman la construcción del natatorio semiolímpico en Plaza Huincul

El intendente Claudio Larraza se sumó a la presentación.

Plaza Huincul participó este miércoles del evento Neuquén Vive, realizado en el estadio Ruca Che de la ciudad de Neuquén, una propuesta impulsada por el Gobierno provincial que reunió anuncios de gestión y experiencias vinculadas con la infraestructura, el deporte, la cultura y el turismo.

El intendente Claudio Larraza estuvo presente junto a autoridades municipales de las áreas vinculadas a estas temáticas. También participaron delegaciones de clubes e instituciones locales, que formaron parte de este espacio de encuentro e intercambio.

La propuesta contó con una experiencia inmersiva y distintas actividades destinadas a personas de todas las edades, desde niños y niñas hasta adultos mayores, con el objetivo de acercar a la comunidad las iniciativas y acciones impulsadas en la provincia.

“Hace poco repasamos la realización de 1075 obras en mil días de gestión y estos anuncios reafirman el compromiso con las futuras negociaciones de neuquinos”, destacó el gobernador Rolando Figueroa.

La actividad se desarrolló con el estadio Ruca Che repleto y la participación especial de los deportistas neuquinos destacados en que participaron de los Juegos Parasuramericanos 2026, además de familias, instituciones y representantes de distintas localidades, en una jornada que combinó información sobre la gestión provincial con propuestas recreativas y culturales.