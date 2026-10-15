La Unidad de Detención N° 22 de Cutral Co cumple 20 años

Atraviesa una transformación edilicia con una inversión provincial de $11.872 millones y la construcción de un nuevo pabellón de máxima seguridad.

La institución fue creada el 15 de octubre de 2006 para responder a las necesidades de seguridad de la Comarca Petrolera. A dos décadas de su puesta en funcionamiento, atraviesa una transformación edilicia con una inversión provincial de $11.872 millones y la construcción de un nuevo pabellón de máxima seguridad.

La Unidad de Detención N° 22 de Cutral Co cumple este jueves 15 de octubre 20 años de historia institucional. Desde su creación, el establecimiento penitenciario estuvo vinculado a las necesidades operativas de seguridad de la Comarca Petrolera, integrada por Cutral Co y Plaza Huincul, una región cuyo crecimiento demográfico planteó nuevas demandas para las instituciones públicas.

La creación de la unidad respondió a la necesidad de contar con una estructura penitenciaria que acompañara el desarrollo de la zona y permitiera atender los requerimientos de alojamiento y custodia de personas privadas de la libertad. A lo largo de estas dos décadas, su funcionamiento se sostuvo mediante el trabajo cotidiano de sus jefes penitenciarios y del personal subalterno.

En sus 20 años de trayectoria, la institución formó parte de la estructura de seguridad provincial en la región y acompañó las necesidades operativas del sistema penitenciario neuquino.

El aniversario encuentra a la Unidad de Detención N° 22 en una etapa de transformación de su infraestructura, en un contexto marcado por la emergencia carcelaria provincial y la necesidad de ampliar la disponibilidad de plazas para personas privadas de la libertad.

Una obra de ampliación de $11.872 millones

El Gobierno de la Provincia del Neuquén puso en marcha un proyecto de ampliación que contempla una inversión de $11.872 millones con fondos públicos provinciales. La intervención incluye la construcción de un nuevo pabellón de máxima seguridad de 3.068 metros cuadrados cubiertos.

La primera etapa de la obra prevé la construcción de 27 celdas, entre individuales y de aislamiento, además de siete garitas de vigilancia activa durante las 24 horas, una sala de monitoreo, espacios para visitas sin contacto, una enfermería y un nuevo cerramiento perimetral reforzado con muros.

Para acelerar los tiempos de ejecución se implementó un sistema constructivo mediante premoldeados edilicios. Según el cronograma previsto, la finalización de los trabajos está proyectada para abril de 2027.

La ampliación representa una modificación significativa de la infraestructura del establecimiento, que busca adecuar su capacidad de alojamiento a las necesidades actuales del sistema penitenciario provincial.

La falta de plazas, un desafío para el sistema judicial

La construcción del nuevo pabellón se inscribe en la problemática de la saturación de los establecimientos penitenciarios de Neuquén y la necesidad de contar con más espacios para alojar a personas condenadas.

La falta de cupos puede incidir en las alternativas disponibles para el cumplimiento de las decisiones judiciales. En ese contexto, la ampliación de la Unidad de Detención N° 22 apunta a incrementar la capacidad de alojamiento y contribuir a la respuesta del sistema penitenciario ante la demanda existente.

La posibilidad de acceder a una modalidad de detención domiciliaria depende de la evaluación y resolución judicial de cada caso, de acuerdo con las condiciones legales aplicables.

Veinte años de historia y una nueva etapa

A dos décadas de su creación, la Unidad de Detención N° 22 constituye parte de la estructura penitenciaria de la Comarca Petrolera. Su historia institucional está vinculada a las necesidades de seguridad de Cutral Co y Plaza Huincul y al desarrollo de los servicios públicos destinados a la región.

El aniversario del 15 de octubre coincide con una obra que busca ampliar las instalaciones y fortalecer la capacidad operativa del establecimiento. Con la finalización prevista para abril de 2027, el nuevo pabellón marcará una nueva etapa en la historia edilicia de la unidad.

Así, los 20 años de la institución encuentran a la Unidad de Detención N° 22 frente a uno de los principales cambios de infraestructura desde su creación, en respuesta a las demandas actuales del sistema penitenciario neuquino.