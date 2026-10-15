La nueva cámara empresarial avanza en sus gestiones: fueron recibidos por el ministro Tobares e YPF

Las gestiones son como parte de una ronda de encuentros.

La cámara empresarial de Plaza Huincul y Cutral Co -CEIHA- a través de sus representantes viajaron a Neuquén para entrevistarse con el ministro de Gobierno, Jorge Tobares.

La idea es formalizar la conformación como entidad y en este contexto se interiorizaron de los requisitos, criterios y pautas de vinculación. Hubo intercambio de ideas, pero además se avanzó sobre las necesidades de contar con la personería jurídica que les permita presentarse formalmente con las operadoras.

Por otra parte, en otro encuentro fueron recibidos por los representantes de YPF, según indicaron. En este caso, se abordaron los temas como la posibilidad de asociación, los mecanismos de contratación y la importancia de poder sumarse al Compre Local.

La idea es generar mayores oportunidades para los comercios, empresas y prestadores de servicio, según reseñaron desde la cámara.

Este grupo comenzó a juntarse con el objetivo de ser contemplados ante el desarrollo del proyecto de gas natural licuado -GNL- que la compañía YPF junyo a las otras compañías tienen pensado ejecutar en las inmediaciones a la comarca petrolera. Esto es a través de las áreas Meseta Buena Esperanza I y II.