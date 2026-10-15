Habrá una nueva campaña de PAP y control de mamas en el barrio Parque Oeste

En el marco de la campaña de PAP y control de Mama, las vecinas podrán acercarse al CAPS del barrio Parque Oeste ubicado en Lago Paimún y Lago Moquehue para realizar los controles correspondientes.
La atención será a demanda y sin turno previo. Para consultas, se encuentra disponible el teléfono 299 4967347.
Requisitos para acceder a los controles
Desde el centro de salud se informó que es necesario cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser mayor de 25 años.
- No estar menstruando al momento del estudio.
- No haber mantenido relaciones sexuales durante las 48 horas previas.
- No estar utilizando óvulos ni cremas vaginales.