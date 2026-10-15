Habrá una nueva campaña de PAP y control de mamas en el barrio Parque Oeste

La atención será a demanda y sin turno previo

En el marco de la campaña de PAP y control de Mama, las vecinas podrán acercarse al CAPS del barrio Parque Oeste ubicado en Lago Paimún y Lago Moquehue para realizar los controles correspondientes.

La atención será a demanda y sin turno previo. Para consultas, se encuentra disponible el teléfono 299 4967347.

Requisitos para acceder a los controles

Desde el centro de salud se informó que es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

  • Ser mayor de 25 años.
  • No estar menstruando al momento del estudio.
  • No haber mantenido relaciones sexuales durante las 48 horas previas.
  • No estar utilizando óvulos ni cremas vaginales.