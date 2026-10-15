Habrá demoras en entregas de OCA por protesta de los trabajadores

La medida rige en todo el país, las sucursales están cerradas

Se inició un paro de actividades a nivel nacional en OCA, la empresa de transporte, envío y correos con presencia en todo el país. La demanda de los trabajadores tiene que ver con el pago de sueldos en cuotas y otras condiciones laborales.

Pero además detallaron que los problemas de la empresa, a nivel institucional, persisten a lo largo del tiempo. No hay información sobre la propiedad, quiénes son los dueños, ni qué planes tienen a futuro.

Lo cierto es que en junio de este año, la compañía designó a Gastón Pérez Izquierdo como nuevo country manager que debía afrontar un gran desafío porque OCA está atravesando un concurso preventivo de acreedores, arrastra una enorme deuda y tiene una infraestructura grande, que emplea a más de 5000 trabajadores en todo el país.

En este período, desde fuentes gremiales aseguran que hay despidos, se obliga a retiros anticipados y buscan tercerizar servicios con monotritutistas. Por ello la medida de fuerza.

Debido a la protesta, se informó que habrá demoras en la distribución domiciliaria, el ingreso de envío, el despacho de envíos durante esta jornada.