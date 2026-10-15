Este es el pronóstico para el jueves en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este jueves una jornada con inestabilidad en el día y mayormente despejado en la comarca petrolera.
La temperatura máxima será de 17° Centígrados y la mínima de 6°. El viento se presentará del este a 29 kilómetros con ráfagas de 29 kilómetros. Para la noche, rotará al este a 28 kilómetros con ráfagas de 41 kilómetros.
El cielo estará inestable y para la noche se presentará mayormente despejado.
Para el viernes se espera una temperatura máxima de 16° y la mínima de 14° Centígrados.