Este domingo arranca desde Plaza Huincul la IV Cruzada Homenaje a los policías caídos en cumplimiento del deber

Ya es tradición que efectivos policiales retirados, familias y efectivos en servicio de la Policía del Neuquén realicen una travesía en bicicleta a la que denominan Cruzada Homenaje.
En el trayecto, que recorre cientos de kilómetros, van uniendo en la memoria a aquellos que ya no están y les rinden homenaje. Este domingo 18 de octubre, a las 07:00 horas, se dará inicio a la XIV Cruzada Homenaje 2026, desde la Comisaría 6.ª de la localidad de Plaza Huincul.
Desde la policía se afirmó que esta convocatoria que reúne a personal policial en actividad y en situación de retiro, familiares y camaradas de otras fuerzas, unidos por el respeto, el compañerismo y el homenaje a quienes dejaron su huella.
“Cada paso representa mucho más que un recorrido: es una muestra de memoria, reconocimiento y unión entre quienes comparten la vocación de servicio”, expresaron en la página oficial de la policía en Facebook.