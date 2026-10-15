El CPEM N.º 58 realizará su muestra anual institucional este viernes

Una jornada destinada a compartir con la comunidad los proyectos, aprendizajes y producciones desarrollados por los estudiantes durante el año.

El CPEM N.º 58 abrirá sus puertas este viernes 16 de octubre para llevar adelante su Muestra Anual Institucional, una jornada destinada a compartir con la comunidad los proyectos, aprendizajes y producciones desarrollados por los estudiantes durante el año.

La actividad reunirá a estudiantes y docentes en un espacio de encuentro e intercambio, donde se expondrán las experiencias y los trabajos realizados en las distintas áreas, poniendo en valor la creatividad, el compromiso y el trabajo colectivo de la comunidad educativa.

La convocatoria para el turno mañana será a partir de las 8:30 horas, mientras que para el turno tarde está prevista a las 13:30 horas.