Avanza la semaforización en el sur de Plaza Huincul

Es en una de las avenidas más utilizadas.

El plan de colocación de semáforos en diferentes puntos de Plaza Huincul sigue en marcha. En esta ocasión corresponde a la avenida Benito Pérez, a la altura de avenida Cutral Co.

En estas arterias se comunican dos barriadas como Universitario y Altos del Sur. A la vez, en el caso de la avenida Cutral Co es una de las vías que tiene conexión hasta Keidel y atraviesa un largo trayecto.

Por otra parte, este área del ejido tiene una importante circulación vehicular teniendo en cuenta el crecimiento urbano y la nueva ubicación de la escuela primaria N° 22, entre otros establecimientos.