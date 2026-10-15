Avanza la semaforización en el sur de Plaza Huincul

El plan de colocación de semáforos en diferentes puntos de Plaza Huincul sigue en marcha. En esta ocasión corresponde a la avenida Benito Pérez, a la altura de avenida Cutral Co.
En estas arterias se comunican dos barriadas como Universitario y Altos del Sur. A la vez, en el caso de la avenida Cutral Co es una de las vías que tiene conexión hasta Keidel y atraviesa un largo trayecto.
Por otra parte, este área del ejido tiene una importante circulación vehicular teniendo en cuenta el crecimiento urbano y la nueva ubicación de la escuela primaria N° 22, entre otros establecimientos.