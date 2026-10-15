Allanamientos en Plaza Huincul: secuestraron herramientas industriales y demoraron a un hombre

El procedimiento estuvo a cargo de la División Investigaciones Vaca Muerta

Personal de la División Investigaciones Vaca Muerta realizó ayer miércoles 14 de octubre dos allanamientos en Plaza Huincul, en el marco de una investigación por la presunta sustracción de herramientas industriales pertenecientes a una empresa del sector petrolero. Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron distintos elementos de interés para la causa y demoraron a un hombre que fue identificado como uno de los presuntos involucrados.

La investigación se inició el pasado 6 de octubre, a partir de una denuncia por el faltante de equipamiento especializado utilizado en instalaciones petroleras. A partir de la información aportada por la empresa damnificada y de las tareas investigativas posteriores, los efectivos lograron identificar dos domicilios que estarían vinculados con los presuntos responsables.

Con las diligencias judiciales correspondientes, se concretaron los allanamientos en ambos inmuebles. Allí se encontraron y secuestraron varias herramientas de uso industrial y otros elementos considerados de interés para el avance de la investigación.

Como resultado del operativo, también se concretó la demora de un hombre, quien fue identificado en el marco de las actuaciones.

El procedimiento estuvo a cargo de la División Investigaciones Vaca Muerta, con la colaboración del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) Añelo, la Comisaría 10ª de Añelo y la División Criminalística Vaca Muerta.