Volcó una camioneta del Gobierno provincial sobre la Ruta 40, cerca de Chos Malal

En el vehículo viajaban cinco personas, que fueron trasladadas al hospital Gregorio Álvarez para recibir atención médica

Una camioneta oficial perteneciente al Gobierno de la provincia de Neuquén protagonizó un fuerte vuelco este miércoles por la mañana sobre la Ruta Nacional 40, a la altura de Pichi Neuquén, a unos 30 kilómetros de Chos Malal.

Según informó Radio FM Chos Malal, en el vehículo viajaban cinco personas, que fueron trasladadas al hospital Gregorio Álvarez para recibir atención médica y someterse a una evaluación más exhaustiva. Para el operativo sanitario se dispuso la presencia de tres ambulancias en el lugar.

De acuerdo con la información difundida, ninguno de los ocupantes habría sufrido heridas de gravedad y todos se encontrarían fuera de peligro. El traslado al centro de salud se realizó como medida preventiva para garantizar una revisión médica completa.

La camioneta presta servicios en dependencias estatales de Manzano Amargo. Por el momento, no se informaron las circunstancias que provocaron el vuelco ni las causas que llevaron al conductor a perder el control del vehículo.

En el lugar intervinieron efectivos policiales, personal de Bomberos y equipos de Salud, que trabajaron en la asistencia de los ocupantes.