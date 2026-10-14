Stamateas pasó por Cutral Co y presentó sus libros ante el público local

En el centro cultural José Rioseco recibió a vecinos y vecinas que se convocaron.

El reconocido doctor en Psicología y conferencista Bernardo Stamateas se presentó en el Centro Cultural José H. Rioseco, donde compartió una charla ante un auditorio colmado de vecinos. Lo hizo como parte de la presentación de sus libros Vida nutritiva y Narcisistas.

Durante el encuentro recorrió las cinco grandes etapas de la vida, desde la infancia hasta la vejez, y abordó temas como la autoestima, el narcisismo, las relaciones de pareja y la frustración, invitando al público a reflexionar sobre las emociones, los vínculos y las experiencias cotidianas.

Además, hubo un espacio de intercambio en el que respondió preguntas de los presentes y se refirió a las inquietudes que suelen repetirse en sus charlas por el país: “Son varios. Uno te diría los duelos, que surgen siempre; el tema de la ansiedad también surge siempre, los problemas de pareja y la preocupación por los chicos adolescentes. Son más o menos iguales a lo largo y a lo ancho del país”.