Se incendió una camioneta sobre la Ruta 22, a la altura de Challacó

Una camioneta se incendió este miércoles, pasadas las 14, sobre la Ruta Nacional 22, a la altura de Challacó. Por el momento, no se informaron las causas del siniestro ni si hubo personas lesionadas.
Tras la alerta, fueron advertidos los Bomberos Voluntarios de la Central 17, aunque la jurisdicción del sector corresponde a Bomberos de Senillosa.
El tránsito sobre la vía nacional permaneció interrumpido durante varios minutos para permitir que las llamas fueran sofocadas por completo y garantizar la seguridad en el lugar.
Hasta el momento, no trascendieron mayores detalles sobre el episodio ni sobre el estado de los ocupantes del vehículo.