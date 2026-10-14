Plaza Huincul: estudiantes de la EPET 10 experimentaron los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol

Los estudiantes utilizaron dispositivos de realidad virtual

Plaza Huincul llevó adelante una jornada de educación y concientización vial en la EPET N.º 10, destinada a estudiantes del ciclo básico, con una propuesta que combinó prevención y tecnología.

La actividad fue impulsada por la dirección de Tránsito, dependiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y tuvo como eje la reflexión sobre las conductas de riesgo y la importancia de tomar decisiones responsables en la vía pública.

Como parte de la jornada, los estudiantes utilizaron dispositivos de realidad virtual que les permitieron experimentar, de manera simulada, algunas de las dificultades y alteraciones que puede generar la conducción bajo los efectos del alcohol y otras sustancias.

La herramienta tecnológica buscó acercar a los jóvenes a una situación de riesgo desde una experiencia inmersiva, para favorecer la comprensión de las consecuencias que pueden tener determinadas decisiones al momento de conducir.

Desde el área de Tránsito destacaron la importancia de trabajar la educación vial desde edades tempranas y mediante propuestas que permitan involucrar activamente a los estudiantes.