Neuquén entregó más de 8.000 lentes en siete meses a niñas, niños y adolescentes

Como resultado de la articulación entre el plan provincial de Salud Escolar y el programa nacional “Ver para ser Libres”.

El Ministerio de Salud de Neuquén informó que se entregaron 8.088 lentes a niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años durante los últimos siete meses, como resultado de la articulación entre el plan provincial de Salud Escolar y el programa nacional “Ver para ser Libres”.

La iniciativa permitió ampliar el acceso a controles oftalmológicos y anteojos, con operativos que recorrieron distintas localidades neuquinas y acercaron la atención sanitaria a estudiantes de diferentes edades.

El plan provincial de Salud Escolar está destinado a chicos de entre 5 y 8 años. En tanto, la incorporación de unidades móviles sanitarias permitió extender la cobertura a adolescentes de hasta 17 años.

Tres operativos y más de 6.500 controles oftalmológicos

Durante 2026, el programa nacional “Ver para ser Libres” visitó Neuquén en tres oportunidades. En ese período, se realizaron 6.519 controles oftalmológicos y se entregaron 6.043 anteojos.

La primera recorrida se desarrolló entre el 2 y el 13 de marzo. Durante esa etapa, los equipos visitaron seis localidades, efectuaron 2.101 controles oftalmológicos y confeccionaron 1.972 anteojos.

La segunda visita tuvo lugar entre el 26 de mayo y el 5 de junio. En ese operativo se recorrieron siete localidades, con un total de 2.099 controles y 1.901 anteojos confeccionados.

Por último, la tercera recorrida se realizó entre el 28 de septiembre y el 9 de octubre. En esa oportunidad, las unidades móviles llegaron a diez localidades, donde se registraron 2.319 controles oftalmológicos y se confeccionaron 2.170 anteojos.

Las localidades alcanzadas

Los operativos se desplegaron en distintas regiones de la provincia. Entre las localidades visitadas se encuentran Neuquén capital, Chos Malal, Zapala, San Martín de los Andes, Plaza Huincul, Cutral Co, San Patricio del Chañar, Junín de los Andes, Villa La Angostura, Senillosa, Las Ovejas, Villa del Nahueve, Varvarco, Manzano Amargo, Huinganco, Las Lajas, Loncopué, Plottier y Centenario, entre otras.