Lluvia: tratan de evacuar a nueve pacientes de Rincón que necesitan diálisis

Intentarán pasar a las personas a través del agua del arroyo Carranza, porque no se puede volar por las condiciones climáticas

El hospital de Rincón de los Sauces solicitó el traslado de nueve personas que deben realizarse diálisis y deben ir a Neuquén. Por el estado de la ruta 5, no han podido recibir su tratamiento que es vital para su supervivencia.

Como se informó ayer, debido a las constantes lluvias registradas en los últimos días, el arroyo Carranza se encuentra desbordado y por ello no se puede pasar por la ruta 5, que une Rincón con Añelo y desde allí hacia Neuquén.

Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos se informó que esta madrugada se inició un operativo para la evacuación vía terrestre porque no se puede volar por las condiciones climáticas.

“Ante la imposibilidad de realizar la operación aérea por las condiciones meteorológicas, el minibús salió por tierra desde la madrugada”, se informó y se agregó que se intenta, junto a la Dirección Provincial de Aeronáutica, realizar las evacuaciones, incluso en sectores cercanos al corte del arroyo Carranza”.