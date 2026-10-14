La EPA N.º 12 invita a la comunidad a su Expo Jóvenes y Adultos 2026

La comunidad de Plaza Huincul tendrá este viernes 16 de octubre una nueva edición de la Expo Jóvenes y Adultos 2026, organizada por la EPA N.º 12, donde estudiantes y docentes presentarán parte de los trabajos, proyectos, oficios y producciones desarrollados durante el año.
Además de la exposición de las producciones, la jornada contará con juegos, música y sorteos, en una actividad pensada para compartir y poner en valor el aprendizaje y las experiencias desarrolladas durante el ciclo lectivo.
La Expo se realizará este viernes 16 de octubre, desde las 18:30, en el edificio de la EPA N.º 12, ubicado en avenida San Martín 593, Plaza Huincul.