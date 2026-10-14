Habilitaron el tránsito en el cruce del arroyo Carranza, pero la circulación es asistida

El tránsito quedó habilitado nuevamente en el cruce del arroyo Carranza, aunque la circulación se mantiene de manera asistida y por una sola mano.
Según la información disponible, se permite el paso tanto de vehículos livianos como pesados. Sin embargo, quienes deban transitar por el sector deberán hacerlo con precaución debido a las condiciones de circulación.
Además, la transitabilidad está sujeta a las condiciones climáticas de la zona, por lo que la situación podría modificarse ante eventuales cambios en el tiempo.
Se recomienda a los conductores respetar las indicaciones en el lugar y circular con precaución al atravesar el cruce.