Gaido reune a todos los candidatos de Primero Neuquén para hablar con Figueroa ¿será candidato a diputado provincial?

En un salón de eventos, este mediodía, se definirá la próxima campaña en conjunto

Hoy a las 12,30, en Gardenia, un salón de eventos, el intendente Mariano Gaido y todos los integrantes de su partido que serán candidatos a intendentes en las ciudades o integrantes de la Legislatura , se reunirán con Rolando Figueroa para delinear aspectos de campaña vinculada a la lista de diputados provinciales de Primero Neuquen. En principio, la idea es que la lista de diputados provinciales esté encabezada por Gaido pero el actual intendente de Neuquén rechazó esa posibilidad.

Claudio Domínguez se ocupó de la convocatoria por whatsapp de Primero Neuquén y es el que lidera en los barrios capitalinos, el movimiento preeletoral para la elecci´n del 14 de febrero. Un dato, el ideal se había previsto el 7 de febrero, pero coincidía con el carnaval.

Después de la reunión, irán al Ruca Che donde se desarrollará Neuquén Vive, una idea para llegar con la gestión de gobierno pensada para los más jóvenes pero al que pueden acceder personas de todas las edades. Y que también es parte de la campaña, que lo institucional se acerque más a la gente.

Desde el gobierno se informó que es una propuesta que reunirá grandes anuncios y experiencias vinculadas con la infraestructura, el deporte, la cultura y el turismo. La actividad será abierta a toda la comunidad, con entrada libre y gratuita, y contará con una experiencia inmersiva pensada para personas de todas las edades.

“Vamos a presentar Neuquén Vive, un evento con muchos anuncios. Lo vamos a hacer junto al Ministerio de Infraestructura y va a comprender deporte, cultura, turismo, lo que se viene, en definitiva, las nuevas formas de vivir Neuquén”, explicó la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz.