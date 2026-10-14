El Registro Civil Móvil llegará a Cutral Co con trámites de DNI y pasaporte

Atenderán el jueves 15 y viernes 16 de octubre

El Registro Civil Móvil y el Maletín Portátil Digital recorrerán distintas localidades de la provincia durante la segunda quincena de octubre, con el objetivo de acercar trámites registrales a vecinos y vecinas sin necesidad de trasladarse a las sedes centrales.

En Cutral Co, los dispositivos atenderán el jueves 15 y viernes 16 de octubre, en Yrigoyen 664. La atención será por orden de llegada, con un cupo diario de 50 turnos.

Entre los trámites disponibles se encuentran la gestión y renovación del Documento Nacional de Identidad (DNI), la tramitación de pasaportes y las actualizaciones de domicilio.