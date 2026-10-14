El móvil de ARCA llegará a Cutral Co con atención y asesoramiento para vecinos

Los vecinos de Cutral Co podrán realizar distintos trámites tributarios y recibir asesoramiento a través del móvil de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que llegará a la ciudad el próximo lunes 19 de octubre.
La atención se realizará de 9:30 a 15 en la secretaría de la Mujer y la Diversidad de la Municipalidad de Cutral Co, ubicada en la esquina de Sarmiento y Sáenz Peña.
Durante la jornada, los contribuyentes podrán gestionar la Clave Fiscal, solicitar cambios y actualizaciones de domicilio, realizar altas, bajas y modificaciones de impuestos y efectuar inscripciones.
Además, se brindará atención sobre cuentas tributarias, planes de pago, rectificativas en el Monotributo y cambios de imputación.