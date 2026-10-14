Cutral Co será sede del Tercer Foro de Educación Visual y Plástica

en el marco de las actividades previas a MEGA-ARTE 2026

La supervisión de Educación Visual y Plástica de los Distritos II y XIII presentará este jueves 15 de octubre el Tercer Foro de Educación Visual y Plástica, en el marco de las actividades previas a MEGA-ARTE 2026.

La convocatoria será de 10 a 11 en la escuela primaria N.º 119 de Cutral Co, donde se dará a conocer la iniciativa destinada a las instituciones educativas de ambos distritos.

La propuesta retoma una experiencia realizada hace diez años y busca fortalecer el vínculo entre las escuelas y la comunidad a través de la música y las artes visuales y plásticas.

El objetivo es promover la creatividad, la expresión y el trabajo colectivo, además de destacar el papel del arte en la formación integral de niñas y niños.