Concejo Deliberante rechazó el pedido de juicio político para Claudio Larraza

La medida se tomó en forma unánime con los votos de Vidondo, Yunes y Doroschenco

Se conoció esta mañana el dictámen de la Sala Acusadora del Concejo Deliberante de Plaza Huincul, en la que se rechaza por unanimidad la denuncia y pedido de apertura del procedimiento de Juicio Politico formulados por el Alfredo Andrés Cury.

La solicitud había ingresado al Concejo Deliberante y derivada a la Sala Acusadora, compuesta por el presidente Daniel Vidondo y los concejales Marga Yunes y Fernando Doroschenco.

La unanimidad en el rechazo es porque la carta orgánica municipal, en su artículo 126, establece que solicitar el juicio político lo puede hacer “cualquier miembro del Concejo Deliberante, funcionario o vecino del municipio” y Cury no es ninguna de esas tres cosas. Entonces el pedido no tiene legitimación.

Ya en el orden político, Vidondo y Yunes también rechazaron la denuncia porque consideraron que no había pruebas, o dicho formalmente, plataforma fáctica y jurídica para la solicitud. Y en ese punto, Doroschenco estuvo en desacuerdo.

En consecuencia, se resolvió no hacer lugar al pedido al juicio político, ni a la suspensión del intendente y tampoco a las medidas urgentes y cautelares que había solicitado Cury.