Ruta intransitable hacia Rincón de los Sauces a la altura de Carranza

El servicio de Vialidad Provincial dijo que está intransitable por acumulación de agua y barro

Las lluvias del lunes hicieron mella en la traza de la ruta 7 en el tramo que va desde ruta 17 hacia Rincón de los Sauces por Añelo, se acumuló agua, barro y se produjo un vuelco.

El servicio de Vialidad Provincial informó, hasta las 9.30 de este martes, que el sector está intransitable, por acumulación de agua y barro, además se detalló que hay presencia de equipos y personal trabajando en la zona de Baden de Carranza donde también hay desvíos por obra.

Según el registro de personas que llegaron hasta el sector con la esperanza de cruzar, el agua generó una amplia zona de barro. Un conductor intentó cruzar igualmente y quedó de costado, aparentemente sin dar tumbos ni generar heridos.