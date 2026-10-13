Rioseco detalló qué obras deportivas se están ejecutando Cutral Co

Destacó la construcción de la nueva sede del Club Alianza y obras en el predio polideportivo del barrio Brentana.

En una nota con el intendente de la ciudad de Cutral Co, Ramón Riosco, anunció que se llevan a cabo más de 70 obras públicas en la localidad, entre proyectos de gran escala y trabajos menores, orientados al desarrollo deportivo, urbano y de servicios.

En el caso de los proyectos deportivos, destacó la construcción de la nueva sede del Club Alianza y obras en el predio polideportivo del barrio Brentana.

El proyecto edilicio para el Club Alianza contempla una superficie de entre 600 y 900 metros cuadrados que dispondrá de gimnasio, bar, comedor y áreas de concentración. Los trabajos comenzaron con la demolición de la estructura ya existente, el cercado perimetral del lugar y los movimientos de suelo para comenzar con la construcción de la misma. En el mismo predio, las tareas incluyen la reparación de la estructura de las gradas.

En relación con los espacios verdes y recreativos, se realizan trabajos en la Plaza del barrio Unión y se proyecta la remodelación de la Plaza del barrio San Martín, ubicada en las cercanías del establecimiento educativo de la zona. En este último espacio se construirá una cancha de césped sintético.