Plaza Huincul: cinco empresas ofertaron para construir viviendas para adultos mayores

La obra tiene un presupuesto oficial de $5.478 millones y contempla la construcción de 32 viviendas en el barrio Universitario.

Cinco empresas presentaron sus propuestas para construir un complejo habitacional destinado a adultos mayores en Plaza Huincul. La obra tiene un presupuesto oficial de $5.478 millones y contempla la construcción de 32 viviendas en el barrio Universitario.

El proyecto se desarrollará en un predio de 7.000 metros cuadrados, ubicado sobre las avenidas Schreiber y Cutral Co, dentro del Parque Perito Moreno. Además de las unidades habitacionales, el complejo contará con gimnasio, pileta cubierta, biblioteca y sector de parrillas.

Las viviendas serán de uno y dos ambientes, con superficies de 35 y 50 metros cuadrados, respectivamente, y tendrán terraza individual.

El acto de apertura de sobres contó con la participación del intendente Claudio Larraza, el ministro provincial Jorge Tobares y otras autoridades provinciales y locales.

Las empresas oferentes fueron Fines S.R.L., Dinale S.A., Compañía de Montajes S.A., Ecosur Bahía S.A. y EFEDE S.R.L.