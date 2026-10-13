Paleontólogos del museo Carmen Funes participaron de la DINO-UNI en Alemania

Rodolfo Coria y Ludmila Coria, participaron de la DINO-UNI, un encuentro dedicado a la paleontología, los dinosaurios y la historia de la Tierra

Rodolfo Coria y Ludmila Coria, representantes del museo Carmen Funes de Plaza Huincul, participaron el pasado 4 de octubre de la DINO-UNI, un encuentro dedicado a la paleontología, los dinosaurios y la historia de la Tierra, realizado en Gondwana – Das Praehistorium, en Alemania.

La actividad reunió a niños, familias y destacados especialistas de distintos países, en una jornada que combinó divulgación científica, experiencias educativas y entretenimiento en torno al mundo de los dinosaurios y los fósiles.

Entre los científicos participantes se destacó el paleontólogo Rodolfo Coria, reconocido por sus investigaciones sobre dinosaurios y por su trabajo vinculado al hallazgo del Argentinosaurus, uno de los mayores animales terrestres conocidos. También formó parte del encuentro la paleontóloga y directora de museo Ludmila Coria, ambos vinculados al museo municipal Carmen Funes de Plaza Huincul.

La DINO-UNI transformó a Gondwana en una verdadera universidad para pequeños investigadores e investigadoras. La propuesta estuvo destinada principalmente a niños y niñas desde los seis años, quienes pudieron acercarse de manera didáctica al trabajo de los científicos, conocer aspectos de la paleontología, los fósiles y la historia geológica del planeta.

Durante la jornada se desarrollaron diferentes estaciones científicas en las que los participantes pudieron conocer aspectos de la investigación paleontológica y la reconstrucción de la vida prehistórica a partir de los fósiles y del trabajo científico.

Un encuentro internacional

La presencia de los representantes del museo Carmen Funes permitió llevar el nombre de Plaza Huincul y de la Patagonia argentina a un espacio internacional dedicado a la divulgación de la ciencia y al conocimiento de los dinosaurios.

La actividad contó además con la participación de científicos de distintos países, entre ellos España y Alemania. El encuentro buscó acercar la ciencia a las nuevas generaciones a través del contacto directo con investigadores, experiencias educativas, juegos y actividades especialmente pensadas para niños y niñas.

La jornada estuvo acompañada por “Pepina”, reconocida por su participación en Pepina’s Welt, quien ofició como conductora y acompañó las diferentes propuestas con juegos, música, preguntas y entretenimiento.

Al finalizar, cada participante recibió un certificado de la DINO-UNI y un pequeño dinosaurio como recuerdo de la experiencia.

El espacio está ubicado en el estado alemán de Sarre que cuenta con más de 10.000 metros cuadrados dedicados a recrear diferentes momentos de la historia de la Tierra, combinando divulgación científica, escenarios prehistóricos, dinosaurios animatrónicos y espectáculos.

La participación de Rodolfo Coria y Ludmila Coria representa así una nueva oportunidad para visibilizar el trabajo científico y paleontológico desarrollado desde el museo Carmen Funes de Plaza Huincul, institución estrechamente vinculada a la investigación y divulgación del patrimonio paleontológico de la región.