Monitorean el arroyo Picún Leufú por las lluvias persistentes

El fenómeno climático El Niño que afecta a la región implica el crecimiento de los caudales de ríos y arroyos. La situación es diferentes en distintos puntos de la provincia y puede afectar también a Picún Leufú.

Entre la población de la localidad de la región Limay comenzaron a circular informaciones relacionadas con crecidas importantes y por ello desde el Comité de Emergencia de Picún se informó que el arroyo está monitoreado permanentemente.

No solo desde Picún sino desde organizaciones de emergencia provinciales y de Paso Aguerre, porque serían las dos localidades más afectadas. Por ahora no hay señales de alarma, que de existir, serían transmitidas por canales oficiales. Se pidió no alimentar ni difundir falsos rumores.