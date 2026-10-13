MANUEL ERACLIO (ÑUNGO) BECERRA

Q.E.P.D.

28-08-1952 – 13-10-2026

El Consejo de Administración y el Cuerpo de Delegados de Copelco Limitada participan el fallecimiento de su asociado y comunican que sus restos, velados en sala “A” de Alberdi y Belgrano de la ciudad de Cutral Co, serán inhumados el día 14/10/2026 a las 15:30 horas en la necrópolis de Cutral Co. Exequias y Ceremonial a cargo de Copelco Sepelios

Siempre vivirás en nuestros corazones, has dejado una huella imborrable en nuestras vidas. Hasta que nos volvamos a encontrar, descansa en paz; Tu esposa Olga, Hijos y nietos.