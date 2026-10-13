Invitan a nueva propuesta de actividad física para adultos mayores en el barrio Parque Este

Se puso en marcha una nueva actividad física destinada a adultos mayores, con el objetivo de promover el movimiento, el bienestar y la vida activa en un espacio de encuentro comunitario.
La propuesta se desarrolla en la sede del barrio Parque Este y está a cargo de la profesora Virginia De Lucchi, tutora de actividades físicas para adultos mayores y asistente gerontológica.
Las clases se dictan en los siguientes días y horarios:
- Lunes y miércoles: de 8:00 a 9:00 horas.
- Martes y jueves: de 14:30 a 15:30 horas.
La iniciativa busca generar un espacio accesible para que los adultos mayores puedan realizar actividad física, compartir con otros vecinos y fortalecer hábitos saludables, contribuyendo al bienestar físico y social.