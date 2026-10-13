Estos son los artistas que vendrán a Añelo el próximo fin de semana

Finalmente llegó la fecha indicada hace meses, este viernes, sábado y domingo próximos se realizará la 5° Fiesta provincial de los productores en Añelo, con la presencia de importantes artistas nacionales.
Este es el cronograma.
VIERNES 16 DE OCTUBRE
- Las Pastillas del Abuelo
- Indio Lucio Rojas
- Euge Quevedo y La Banda de Carlitos,
- 3D Tequila,
- Kathy López,
- Abigail y su Conjunto y Estirpe.
SÁBADO 17 DE OCTUBRE
- K’Personajes,
- Soledad Pastorutti,
- Campedrinos,
- Sergio Gonal,
- Los Menas
- Tomás Zacarías.
Además se anunció la participación de escuelas de danzas de Añelo que también serán protagonistas de esta gran celebración. Desde la organización también se contó que habrá puestos de productores, artesanos, emprendedores, puestos de venta de comida y otras propuestas recreativas para disfrutar en familia
Viernes y sábado serán los espectáculos musicales, con entrada gratuita pero el domingo 18 de octubre, la fiesta continúa con el gran Desafío de Tropilleros y Broche de Oro, en una jornada a pura tradición.