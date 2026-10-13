Cutral Co: Municipales recibieron certificados de su formación en control urbano

La entrega de los certificados se hizo en el salón de Acuerdos Américo Verdenelli.

Hoy se entregaron los certificados de la diplomatura en Control Urbano, Tránsito, Transporte y Saneamiento Ambiental que llevaron adelante los agentes municipales de Cutral Co.

La formación se hizo en convenio entre la comuna y la facultad Regional del Neuquén de la UTN. La propuesta educativa se desarrolló en el CETU, y estuvo a cargo de la docente María Carballo, organizado por la secretaría de Extensión Universitaria, Ailén Vazquez.

En la ceremonica, la decana de la UTN, Patricia González, dijo que la diplomatura fue de 90 horas de capacitación.”Todos los que participaron saben del esfuerzo que significó y lo pusieron ustedes”, señaló.

Sostuvo que esta formación se suma al trabajo diario que tienen las y los agentes. “No son muchos los municipios que toman a la capacitacación como lo hace el intendente (Ramón Rioseco) de verla como una inversión, en la formación de los trabajadores municipales. Todo redunda en beneficio de la comunidad”, subrayó.

Antes, la empleada Ágata Troncoso destacó el enorme agradecimiento al municipio, al secretario de Control Urbano, Omar Marifil y a sus jefes, compañeros y las familias. “Nos impartieron no solo su sabiduría, sino sus vivencias”, sostuvo. “Este beneficio nos hace mejores agentes pero principalmente nos revalorizamos como personas”, concluyó.

El intendente Ramón Rioseco mencionó que “tenemos que construir ascenso social, a través de la educación”. “Si no estamos formados, preparados y no tenemos las herramientas para que esa riqueza de Neuquén” se reparte en todos los vecinos.

“Cada desafío que le planteamos a la universidad, dicen presentes, así que les agradecemos”, concluyó.

El presidente del Concejo Delibenrate, Jesús San Martín, la concejal Elida González y funcionarios participaron de la ceremonia junto a otros funcionarios. Se formaron sobre la normativa vigente, desarrollaron heraramientas prácticas para afrontar y utilizar en las funciones diarias.