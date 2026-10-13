Cutral Co: incautaron una moto que tenía pedido de secuestro por robo calificado

Había sido denunciada como sustraída días atrás en Plaza Huincul

Personal policial secuestró este lunes una motocicleta Honda XR de 150 cc que registraba un pedido de secuestro vigente en el marco de una causa por robo calificado.

El procedimiento se concretó alrededor de las 14:45, cuando efectivos que realizaban tareas de patrullaje preventivo por la jurisdicción observaron una motocicleta en aparente estado de abandono en la intersección de las calles 9 de Julio y Butarranquil, en Cutral Co.

De acuerdo con la información policial, el rodado presentaba características similares a las de una motocicleta que había sido denunciada como sustraída días atrás en Plaza Huincul. Ante esta situación, los agentes realizaron la correspondiente verificación a través del sistema de Análisis.

La consulta permitió establecer que la Honda XR tenía un pedido de secuestro activo, relacionado con una investigación por robo calificado correspondiente a una causa de la Comisaría Sexta, con intervención de la Fiscalía Única de Cutral Co.

Una vez confirmada la situación judicial del vehículo, se dio intervención al personal de la comisaría 15ª, que concretó el secuestro de la motocicleta para continuar con las actuaciones correspondientes.