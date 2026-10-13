Continúa la inestabilidad para Cutral Co y Plaza Huincul

Las ráfagas llegarán a los 28 kilómetros.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este martes una jornada con cielo mayormente cubierto en la comarca petrolera.

La temperatura máxima será de 13° Centígrados y la mínima de 11°. El viento se presentará del noreste a 23 kilómetros con ráfagas de 28 kilómetros. Para la noche, rotará al sudeste a 14 kilómetros con ráfagas de 14 kilómetros.

El cielo estará inestable en el día y a la noche se presentará cubierto.

Para el miércoles se espera una temperatura máxima de 16° y la mínima de 14° Centígrados.