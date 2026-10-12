Tremn Tahuen: seleccionaron a los artistas que participarán de la fiesta tras el preselectivo en Neuquén

Reunió a 18 participantes de distintas categorías musicales y permitió definir quiénes tendrán la oportunidad de presentarse en los escenarios del tradicional encuentro cultural.

La Fiesta Nacional Tremn Tahuen continúa con los preparativos para su próxima edición. Este domingo se realizó en la ciudad de Neuquén el preselectivo de artistas, una instancia que reunió a 18 participantes de distintas categorías musicales y permitió definir quiénes tendrán la oportunidad de presentarse en los escenarios del tradicional encuentro cultural.

La jornada se desarrolló en el museo Nacional de Bellas Artes, donde un jurado integrado por Cristian Garce, Pablo Rosas y Walter Páez evaluó las propuestas y seleccionó a los artistas que formarán parte de la próxima edición de la fiesta.

Quiénes fueron seleccionados para el escenario mayor

Tras la evaluación, diez propuestas fueron elegidas para integrar la programación del escenario mayor. La nómina incluye solistas vocales e instrumentales, grupos musicales, un dúo y un recitador.

Los seleccionados son:

La Acústica Folk , grupo musical.

, grupo musical. Leandro Arbeloa , solista vocal.

, solista vocal. Carlos Tendler , solista vocal.

, solista vocal. Lourdes Borgi , solista vocal.

, solista vocal. Claudio Hermosilla , recitador.

, recitador. Rubén Omar Pereyra , solista vocal.

, solista vocal. Dúo Confluencia , dúo.

, dúo. Origo Inis , grupo musical.

, grupo musical. Víctor Villegas , solista instrumental.

, solista instrumental. Rodrigo Rojas, solista vocal.

Por otra parte, Nuevos Aires fue seleccionado para participar en el escenario Globa, otro de los espacios previstos dentro de la propuesta artística.

Participación de representantes de Cultura

La actividad contó con la presencia de la subsecretaria de Cultura y Educación de Cutral Co, Cintya Ferreyra Mesa; Paulina Cacciatore, integrante de la Subsecretaría de Cultura de Neuquén, y representantes de la Comisión de la Fiesta Nacional Tremn Tahuen.

El preselectivo constituye una instancia de participación para músicos e intérpretes que buscan acceder a los escenarios de uno de los encuentros vinculados con la música y las tradiciones populares de la región.