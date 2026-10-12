Plaza Huincul: estudiantes del CFP N.º 4 repararán electrodomésticos como parte de su formación

La recepción de los electrodomésticos se llevará a cabo del 7 al 9 de octubre

Estudiantes del trayecto de Reparador de Electrodomésticos del Centro de Formación Profesional (CFP) N.º 4 de Plaza Huincul realizarán diagnósticos y reparaciones de hornos eléctricos, planchas y pavas eléctricas que presenten fallas.

La iniciativa busca que los alumnos puedan poner en práctica los conocimientos adquiridos durante su formación, a partir de equipos aportados por vecinos de la comunidad.

La recepción de los electrodomésticos se llevará a cabo del 7 al 9 de octubre, de 18:30 a 21, en la sede del CFP N.º 4, ubicada en avenida Azucena Maizani 670, Plaza Huincul.

Desde la institución convocaron a los vecinos a acercar los artefactos que no funcionen para colaborar con las prácticas educativas de los estudiantes.