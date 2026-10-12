Pino Hachado Trail: abrieron las inscripciones para la carrera del 10 de enero

El recorrido atravesará un entorno natural caracterizado por bosques de araucarias, lagunas de altura y paisajes de montaña.

El próximo 10 de enero de 2027 se realizará una nueva edición del Pino Hachado Trail, una competencia que combinará deporte y naturaleza en el paisaje cordillerano de Neuquén.

La propuesta contará con tres distancias: 7, 15 y 30 kilómetros, destinadas a corredores de distintos niveles de experiencia. El recorrido atravesará un entorno natural caracterizado por bosques de araucarias, lagunas de altura y paisajes de montaña.

Además de la competencia deportiva, la jornada incluirá actividades de encuentro, cultura y gastronomía, con un tradicional asado compartido como cierre.

Las inscripciones ya están disponibles en el siguiente enlace: https://cronometrajeinstantaneo.com/inscripciones/pino-hachado-trail

Para obtener más información, los interesados pueden consultar el Instagram oficial: @pinohachadotrail.