Pérfora derrotó a Independiente como visitante en una nueva fecha del PreFederal 2026

El equipo de Plaza Huincul se mantiene lider de la competencia

Los dirigidos por Fernando Claris lograron una importante y complicada victoria en condición de visitante frente a Independiente y se mantienen en lo más alto de la tabla junto al Deportivo Roca.

En el encuentro, ambos equipos tuvieron sus momentos. Pérfora dominó por varios momentos el marcador logrando ventajas de hasta 15 puntos por momentos, Independiente se acercaba y en el último cuarto logró estar por delante en el marcador.

A falta de un poco más de dos minutos, Pérfora recortó distancias y se llevó el partido por 77 a 75 defendiendo la última pelota que tuvo el local para ganar el partido o enviarlo a suplementario.