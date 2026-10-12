Morena Badilla participó del encuentro plurinacional contra los travesticidios en Córdoba

La directora de Diversidad de la Municipalidad de Cutral Co, participó de las actividades vinculadas a la lucha contra los travesticidios, transfemicidios, transhomicidios y lesbicidios

Morena Badilla, directora de Diversidad de la Municipalidad de Cutral Co, participó de las actividades vinculadas a la lucha contra los travesticidios, transfemicidios, transhomicidios y lesbicidios, en el marco del 39° Encuentro Plurinacional realizado en Córdoba.

La presencia de referentes de la comunidad travesti trans en estos espacios representa una oportunidad para visibilizar sus demandas y fortalecer la participación del colectivo en ámbitos de encuentro, organización y reclamo por sus derechos.

Badilla forma parte de la comunidad LGBT+ y es una referente cultural de Cutral Co. También se destaca por su trayectoria artística como bailarina y coreógrafa, además de su participación en la comparsa local Aguas de Fuego.

Su labor cultural fue reconocida por el Concejo Deliberante de Cutral Co, que la declaró Personalidad Destacada de la Cultura, distinción vinculada con su recorrido artístico y su aporte a la comunidad. También es conocida por su nombre artístico, Morena Darité.

Desde su función al frente de la dirección de Diversidad municipal, Badilla desarrolla su actividad en un área vinculada con la promoción de derechos y la visibilización de las diversidades.