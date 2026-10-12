Este es el pronóstico para el lunes feriado en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este lunes una jornada con cielo mayormente cubierto en la comarca petrolera.
La temperatura máxima será de 14° Centígrados y la mínima de 12°. El viento se presentará del este a 13 kilómetros con ráfagas de 22 kilómetros. Para la noche, rotará al noreste a 17 kilómetros con ráfagas de 29 kilómetros.
Se anuncia lluvias débiles y dispersas durante el día y la noche. Para el martes se anticipa una temperatura máxima de 13° y la mínima de 11° Centígrados.