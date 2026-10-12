Este es el pronóstico para el lunes feriado en Cutral Co y Plaza Huincul

Se indica lluvias débiles y dispersas toda la jornada.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este lunes una jornada con cielo mayormente cubierto en la comarca petrolera.

La temperatura máxima será de 14° Centígrados y la mínima de 12°. El viento se presentará del este a 13 kilómetros con ráfagas de 22 kilómetros. Para la noche, rotará al noreste a 17 kilómetros con ráfagas de 29 kilómetros.

Se anuncia lluvias débiles y dispersas durante el día y la noche. Para el martes se anticipa una temperatura máxima de 13° y la mínima de 11° Centígrados.