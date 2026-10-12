Detectaron 21 alcoholemias positivas en tres horas durante un operativo en la Ruta 7

Los controles se desarrollaron entre las 5 y las 8 de la mañana, en el marco del dispositivo Ruta Segura que impulsa el Gobierno de Neuquén durante el fin de semana largo.

Un operativo de seguridad vial realizado este domingo 11 de octubre sobre la Ruta Provincial 7, a la altura del ex peaje, dejó un saldo de 21 alcoholemias positivas en apenas tres horas. Los controles se desarrollaron entre las 5 y las 8 de la mañana, en el marco del dispositivo Ruta Segura que impulsa el Gobierno de Neuquén durante el fin de semana largo.

Según los datos difundidos por la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo, durante el procedimiento se identificaron 120 vehículos y 147 personas. Además, se labraron 26 actas contravencionales, se retuvieron 21 licencias de conducir y otros tantos vehículos.

El registro de alcoholemia más elevado alcanzó los 1,96 gramos de alcohol por litro de sangre, de acuerdo con el balance oficial del operativo.

Controles coordinados

El procedimiento contó con la participación de la Dirección Provincial de Seguridad Vial, las divisiones de Tránsito de Villa Obrera y Neuquén, la Comisaría Quinta y personal de Inspección Municipal.

Desde el organismo provincial señalaron que los controles forman parte de una estrategia destinada a prevenir siniestros viales, detectar conductas de riesgo y reforzar la seguridad en los principales corredores de la provincia.