Cutral Corre prepara una nueva edición con carreras de 5 y 10 kilómetros

Una de las novedades de esta edición es la presentación de la nueva remera oficial, que será entregada a los corredores como parte del kit de inscripción.

En el marco de las actividades por el 93° aniversario de Cutral Co, el próximo 1 de noviembre se realizará una nueva edición de Cutral Corre, una propuesta deportiva que convocará a corredores de distintas edades.

La competencia contará con una categoría infantojuvenil y dos distancias competitivas: 5 y 10 kilómetros, con premios en efectivo para quienes alcancen los primeros puestos.

La inscripción incluye un kit para los participantes que contempla remera oficial, medalla, chip e hidratación, además de los elementos previstos por la organización para el desarrollo de la jornada.

Una de las novedades de esta edición es la presentación de la nueva remera oficial, que será entregada a los corredores como parte del kit de inscripción.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas en participar pueden completar el formulario de inscripción online a través del siguiente enlace:

👉 Formulario de inscripción a Cutral Corre

También es posible acceder al formulario mediante el código QR incluido en el flyer oficial de la competencia.

Para realizar consultas o solicitar información sobre la carrera, la organización habilitó el teléfono 299 606 6618, correspondiente a Nico Cabsha.