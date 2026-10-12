Cutral Co será sede de un encuentro Binacional de Tango con artistas de Argentina y Chile

Las actividades se realizarán el viernes 16 y el sábado 17 de octubre en el Centro Cultural José Héctor Rioseco

Cutral Co será escenario del Encuentro Binacional de Tango, una propuesta cultural que reunirá a agrupaciones de baile locales y de Chile durante dos jornadas, en el marco de las actividades por el 93° aniversario de la ciudad.

Las actividades se realizarán el viernes 16 y el sábado 17 de octubre en el Centro Cultural José Héctor Rioseco, con seminarios, una milonga y una noche de gala que tendrá como protagonistas a distintas formaciones musicales.

La programación comenzará el viernes, desde las 20, en el hall foyer del Centro Cultural, con un seminario y una milonga a cargo de Flor Zárate y Guido Palacios.

El sábado, de 11 a 13, se desarrollará un nuevo seminario con los mismos docentes, también en el hall foyer.

La propuesta central será la noche de gala, prevista para el sábado desde las 21 en el Centro Cultural José Héctor Rioseco. El espectáculo contará con las presentaciones de la Orquesta San Osvaldo, Neuquén Tango y la Típica Splendid.

El encuentro busca generar un espacio de intercambio cultural entre artistas de ambos países y acercar el tango a la comunidad, como parte de las actividades conmemorativas del aniversario de Cutral Co.

Todas las actividades serán con entrada libre y gratuita.